Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Τύρναβο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (29.07.2026) σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο κατάσβεσης της φωτιάς στον Τύρναβο, επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τυρνάβου κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της