Ελλάδα

Ρένα Βλαχοπούλου: Η Finos Film τιμά τη μνήμη της για τα 22 χρόνια από τον θάνατό της

«Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή»
Η Ρένα Βλαχοπούλου
Η Ρένα Βλαχοπούλου/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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22 χρόνια πέρασαν από το θάνατο της Ρένας Βλαχοπούλου και η Finos Film έκανε σήμερα Τετάρτη (29.07.2026) στο Instagram μια ανάρτηση και τίμησε με τον δικό της τρόπο την μεγάλη ηθοποιό.

Στο βίντεο τίμησε η Φίνος Φιλμ τη Ρένα Βλαχοπούλου με αφορμή τα 22 χρόνια που συμπληρώθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.

Στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ, η Ρένα Βλαχοπούλου παρουσιάζεται σε μία εμβληματική σκηνή του ελληνικού κινηματογράφου κατά την οποία δήλωσε πως ήταν 22 ετών.

«Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μια από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά», αναφέρεται στη λεζάντα.

Η αείμνηστη ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή στις 29.07.2004 σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Η κατάσταση της υγείας της τον τελευταίο καιρό είχε χειροτερεύσει ενώ τις τελευταίες ημέρες είχε πέσει σε κώμα.

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