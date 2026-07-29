Καιρός: Επιμένουν οι άνεμοι έως 8 μποφόρ και τις επόμενες ημέρες – Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά την Πέμπτη σε 18 περιοχές

Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ συνεχίζουν να είναι το κύριο χαρακτηριστικού του καιρού και σήμερα (29.07.2026) αυξάνοντας την αγωνία για την φωτιά που μαίνεται από την Τρίτη στην Πάρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει ξανά μικρή πτώση αν και τοπικά θα αγγίξει ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Αναστασίας Τυράσκη, όπως και σήμερα έτσι και τις επόμενες ημέρες οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις. Πρόκειται για το κλασικό μελτέμι του Ιουλίου και του Αυγούστου που θα φτάσει τοπικά τα 8 μποφόρ αυξάνοντας τον κίνδυνο για φωτιές.

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Κατά κύριο λόγο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η πιο επικίνδυνη ζώνη είναι το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου όπου αναμένονται 8 μποφόρ.

Πού θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Μέσα σε αυτές τις περιοχές είναι και η Χίος, οι ανατολικές Κυκλάδες και τα νότια της Κρήτης.

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Στο Ιόνιο από την άλλη αναμένονται έως 4 μποφόρ.

Σχετικά με την θερμοκρασία, και σήμερα αναμένεται να πέσει λίγο κυρίως στα ανατολικά όπου το θερμόμετρο θα δείξει το ανώτατο 35 βαθμούς ενώ στην Πελοπόννησο τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο και σήμερα αναμένονται 39άρια κυρίως τοπικά στη δυτική Ελλάδα.

Αυξημένες θερμοκρασίες θα σημειωθούν και στα νότια της Κρήτης, αγγίζοντας τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ταυτόχρονα, ψυχρές αέριες μάζες από την Τουρκία θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα.

Σε ποιες περιοχές θα υπάρξει έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης:

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και ενισχυμένοι άνεμοι έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω από τους 33 βαθμούς.

Τις επόμενες ημέρες το μελτέμι θα ενισχυθεί και άλλο, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας φτάνοντας ως και τα δυτικά.

Σχετικά με την θερμοκρασία θα υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δυτικών και ανατολικών περιοχών λόγω των 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ανώτερη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, θα διατηρηθεί το μελτέμι αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς.

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά 18 περιοχές

Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο προβλέπεται «πορτοκαλί συναγερμός» για 18 περιοχές.

Συγκεκριμένα:

Αττική, Κύθηρα

Εύβοια, Σκύρος,

Βοιωτία

Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία,

Κρήτη, Κυκλάδες

Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία,

περιοχές της Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αρκαδίας.

Υψηλός κίνδυνος για φωτιά κατηγορία 3, υπάρχει σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 με 32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 30.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 31.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 01.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.