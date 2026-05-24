Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 55 ετών – Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της

Πέθανε σε ηλικία 55 ετών η Γωγώ Μαστροκώστα, με την είδηση να την κάνει γνωστή η κόρη της, με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media λίγο πριν τις δυο τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/05/2026).

Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ενώ νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Κυριακή (10.05.2026), το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον, σύμφωνα με το TLIFE.

Δίπλα στη Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκονταν συνέχεια ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια και στενοί φίλοι της οικογένειας.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μακριά από τη δημοσιότητα. Το ίδιο έκανε και τώρα, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό είχε γίνει γνωστό ότι περνάει δύσκολες στιγμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, η οποία και ανέφερε σε μία συνταρακτική ανάρτησή της, τα εξής: “Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε.

Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @_victoriadella

Ο καρκίνος που την βρήκε τρεις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της

Είχε συγκλονίσει η Γωγώ Μαστροκώστα όταν είχε μιλήσει στην Ελεονώρα Μελέτη για το πρόβλημα υγείας της που της ανακοινώθηκε 3 μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της αλλά και για της σχέση της με τον Τραϊανό Δέλλα.

Ο ερχομός της κόρης της Βικτώριας, το χαρμόσυνο αυτό γεγονός επισκιάστηκε από τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο διαγνώστηκε η ίδια όταν ήταν μόλις τριών ημερών λεχώνα.

«Κρατούσα το μωρό μου και κλαίγοντας σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει» περιγράφει τη μάχη της με την ασθένεια, τις δύσκολες στιγμές, τις σκέψεις της κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τον τρόπο που της συμπαραστάθηκε ο άντρας της.

«Ο καθένας το βιώνει τελείως διαφορετικά»

Η Γωγώ Μαστροκώστα καλεσμένη στο Πρωινό και είχε μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματα και τους φόβους που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη ασθένεια, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες να μην χάνουν την ελπίδα τους.

«Σε όσους με λένε μαχήτρια τους λέω ότι ήμουν τυχερή» είπε για την περιπέτεια υγείας της .