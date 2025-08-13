Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση ακόμη 4 περιοχών – Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα καθώς η φωτιά μαίνεται στα Συχαινά και καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Το απόγευμα της Τετάρτης 13 Αυγούστου το 112 έστειλε νέο μήνυμα εκκένωσης για την φωτιά στην Πάτρα που καίει κοντά στον αστικό ιστό.

Συγκεκριμένα καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκοχορό να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το pelop το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στο βουνό στην περιοχή ανάμεσα στο Μπάλα και το Ρωμανό και καίει δασική έκταση.

Λίγο πριν τις 18.30 δόθηκε εντολή να εκκενωθεί το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά των μικρών ασθενών μετά από την εντολή να εκκενωθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας.

Εκκενώνεται επίσης και ο οίκος φροντίδας ηλικιωμένων «Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο».

Παράλληλα καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών!

Η καταστροφική πυρκαγιά καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες, τις μοναχές και εθελοντές να δίνουν τιτάνια μάχη για να αποσοβήσουν τα χειρότερα.

Την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ξερόλακας, ενώ το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στην περιοχή του Μπάλα.

Από την άλλη πλευρά, στα Μποζαΐτικα φαίνεται καλύτερη η κατάσταση.

Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν τις ρίξεις.

Νωρίτερα το 112 κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή του Ρωμανού να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, αλλά η ένταση των ανέμων και το ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η εικόνα και διάσπαρτες μικρές εστίες, οι οποίες ελέγχονται από την πυροσβεστική ξαναφουντώνουν, με τη βοήθεια του δυνατού αέρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αναφέρουν πως η φωτιά που ξέσπασε χτες στα Συχαινά δεν φαίνεται να είναι τυχαία ή να προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, καθώς κλειστό είναι και σήμερα τμήμα της περιμετρικής οδού της Πάτρας.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο του ΧΥΤΑ Πάτρας και την Δυτική Αχαΐα που απειλήθηκε νωρίτερα από τα πύρινα μέτωπα. Καταστράφηκαν επιχειρήσεις και σπίτια. στην ΒΙΠΕ, δύο βιομηχανικές μονάδες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Στα Μοιραίικα, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, τουλάχιστον 7 σπίτια και η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καταστράφηκαν. Γεωργικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες