Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δυο περιοχών

Φωτιά στην Πάτρα
Φωτιά στην Πάτρα / Fcebook / Πυρκαγιά ενημέρωση

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς υπάρχει αναζωπύρωση το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου στη φωτιά που καίει τα τελευταία 24ωρα στην Πάτρα.

Παράλληλα το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Μπάλας και Δραγώλενα για εκκένωση λόγω της φωτιάς και τους ζητάνε να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με 8 ομάδες πεζοπόρων και 73 οχήματα.

« Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας καιΔραγώλενα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παράλληλα σύμφωνα με το tempo 24 ένα αδιανόητο περιστατικό, σημειώθηκε στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, όπου υπάρχει εστία φωτιάς.

Άνδρας, άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα, κι ενώ βρέθηκε στην περιοχή με όχημα, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες που είχαν σπεύσει άμεσα στο σημείο, να μην μπορέσουν να επιχειρήσουν!

Ελλάδα
