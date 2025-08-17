Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Πάτρα: Στην φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό

Οι φωτιές έκαψαν καλλιέργειες, επιχειρήσεις και σπίτια.
Ο ένας από τους κατηγορούμενους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία στην Πάτρα.

Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε, ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Προανακριτικά ο 19χρονος, έριξε τις ευθύνες στον 27χρονο, ο οποίος επικαλείται κενά μνήμης, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος, για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας.

Ελλάδα
