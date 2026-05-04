Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για απάτες μέσω μηνυμάτων με πρόστιμα «μαϊμού» για υπέρβαση ταχύτητας

Για μία νέα απάτη προειδοποιεί η ΕΛΑΣ, με απατεώνες να στέλνουν μέσω μηνυμάτων λινκ και να καλούν τα υποψήφια θύματα, να πληρώσουν «μούφα» πρόστιμα.

Η ΕΛΑΣ, αναφέρει ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στους συνδέσμους που υπάρχουν σε μηνύματα, καθώς πολλές φορές, πρόκειται για απάτη.

«Το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα: https://thessloniki.icu/gr, thessloniki.icu | 502: Bad gateway, thessloniki.icu», αναφέρει το sms των επιτήδειων στη φωτογραφία που ανάρτησε η ΕΛΑΣ.

ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ

Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία pic.twitter.com/U4KodXAAtB — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 4, 2026

Στην ανάρτηση της ΕΛΑΣ, η λεζάντα αναφέρει: «Μην βιαστείς να το πατήσεις! Έλεγχε πάντα τον αποστολέα. Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα. Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία».

Τα παραπλανητικά μηνύματα ενημερώνουν τους αποδέκτες πως δήθεν έχουν διαπράξει τροχαίες παραβάσεις και τους καλούν να εξοφλήσουν πρόστιμο μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου.

Στην πραγματικότητα, τα μηνύματα αυτά είναι απάτες με την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (phishing), με σκοπό να γνωρίζουν τα στοιχεία τραπεζικών καρτών και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών και να αποσπάσουν χρήματα.