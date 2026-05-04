Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Το 15χρονο «παιδί θαύμα» που συνεργάζεται με τη NASA και διαπρέπει στην κβαντική φυσική

Θαυμασμός και περηφάνεια είναι οι δύο λέξεις που θα μπορούσαν να περιγράψουν τα συναισθήματα που αποπνέει ο 15χρονος επιστήμονας της κβαντικής φυσικής, Βίκτωρας Γιαννικόπουλος. Πρόκειται για ένα νεαρό παιδί – «θαύμα» από την Ελλάδα που ανακάλυψε την αγάπη του για την φυσική, την εξέλιξε και έφτασε να συνεργάζεται με την NASA.

Καλεσμένος στο Action24 ήταν σήμερα (04.05.2026) ο 15χρονος Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, ο οποίος άφησε τους παρουσιαστές και τους τηλεθεατές με το στόμα ανοιχτό με τον λόγο και τις γνώσεις του, αποκάλυψε ότι επικοινωνεί με τη NASA, ενώ αναφέρθηκε και στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Όπως ο ίδιος ανέφερε, από πολύ μικρός κατάλαβε την αγάπη του στις θετικές επιστήμες και συμμετείχε σε πολλούς διαγωνισμούς, από την ηλικία των 13 ετών, τους οποίους κέρδισε, αποσπώντας αναγνώριση.

«Ένας τομέας της Φυσικής είναι η Κβαντική, που ασχολείται με τον μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι με τα καθημερινά πράγματα που ασχολείται η Φυσική», είπε αρχικά ο νεαρός Βίκτωρας. Και πρόσθεσε: «Έτσι ασχολήθηκα κι εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο (Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη) και πρόκειται στην ουσία για μία αποστολή μαζί με τη NASA, την οποία σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, έπειτα από μια κατάθεση που έκανε στη NASA η οποία έγινε αποδεκτή, πλέον βρίσκεται σε επικοινωνία με τον οργανισμό προκειμένου να υλοποιηθεί μέχρι το 2035. «Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκαν κι έτσι είμαστε σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση αυτής της ιδέας», ανέφερε.

Η ιδέα του Βίκτωρα είναι ουσιαστικά η συνέχεια των αποστολών Voyager που είχαν εκτοξευτεί 1977. Στόχος είναι με προηγμένη τεχνολογία, τα νέα συστήματα να φτάσουν στην τοποθεσία των Voyager, στον Διαστρικό Χώρο, έτσι ώστε να φτάσουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα σε άλλα ηλιακά συστήματα όπως στον Αστερισμό της Καμηλοπάρδαλης.

Ο Βίκτωρας στη συνέχεια μίλησε με λόγια αγάπης για τους γονείς του, στους οποίους, όπως είπε, χρωστάει το ότι ασχολείται με αυτά τα θέματα. «Μου διάβαζαν από πολύ μικρή ηλικία για τα αστέρια και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί για να με βοηθήσουν στα δύσκολα και τα εύκολα». Παράλληλα, για τη «διαφορετική» καθημερινότητά του σε σχέση με τους συνομήλικούς του, είπε ότι «όταν γυρνάω από το σχολείο, κάνω τα μαθήματά μου και τελειώνω τις υποχρεώσεις μου, απλώς μετά ασχολούμαι με τις παρουσιάσεις που έχω να κάνω και με τις αποστολές στη NASA».

«Είχα άγχος στην αρχή, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και όταν είσαι πιο χαλαρός τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα. Στο σχολείο που πηγαίνω προωθείται η αριστεία οπότε με πολλούς συμμαθητές μου έχουμε κοινά από θέμα γνώσεων», σημείωσε επίσης ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος.

Ο νεαρός επιστήμονας αποκάλυψε το όνειρό του, λέγοντας: «Θα ήθελα να συνδυάσω την Ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ με την Αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που να τα συνδυάζει γιατί το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο, της ιατρικής και της αστροφυσικής».

Ο Βίκτωρας, μάλιστα είχε βραβευτεί σε διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη που αφορούσε την υγεία, λαμβάνοντας την πρώτη θέση . Σε ερώτηση για τον λόγο που βραβεύτηκε απάντησε: «Εδώ και καιρό ασχολούμαι με μία μελέτη, μία έρευνα που κάνω με ασθενείς οι οποίοι έχουν “καρκινοπάθεια”. Έχουμε δημιουργήσει κάποια δομημένα ερωτηματολόγια αλλά ανώνυμα, έχουμε πάρει κάποια δεδομένα και προσπαθούμε να βρούμε αν τελικά ο καρκίνος και αν επηρεάσουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μπορεί στην ουσία να επηρεάσει την εμφάνιση κακοήθειας. Γιατί αναρωτιέμαι αν τελικά τα μοτίβα που κάνουμε και αν τα αλλάξουμε -γιατί όλη μας η ζωή είναι μοτίβα, από τα πιο μεγάλα όπως είναι το σύμπαν μέχρι τα καθημερινά. Αναρωτιέμαι αν επηρεάσουμε αυτά τα μοτίβα, αν μπορεί να οδηγήσει σε ασθενείς που έχουν “καρκινοπάθεια”».

Αναφορικά με το αν σκοπεύει να μείνει στην Ελλάδα έπειτα από ερώτηση για το πού βλέπει τον 18χρονο εαυτό του, ο Βίκτωρας απάντησε: «Η Ελλάδα αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δε νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν η Αγγλία ή η Αμερική. Πρέπει η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω την ώρα που οι άλλες χώρες μπορεί να σε εξελίξουν δέκα φορές περισσότερο σε σχέση με την Ελλάδα. Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύ πίσω εδώ. Η Ελλάδα απέχει χιλιόμετρα σε σχέση με τα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού, θα χρειάζονταν πολλά χρόνια για να πούμε ότι πλησιάζουμε».