Σκιάθος: 68χρονος με 13 κιλά κάνναβη επιτέθηκε στους λιμενικούς για να μη συλληφθεί

Επεισοδιακή σύλληψη ενός 68χρονου στη Σκιάθο για ναρκωτικά. Ο άνδρας επιτέθηκε σε λιμενικούς και δικαστικούς στη διάρκεια ελέγχου σε τουριστικό σκάφος.

Λιμενικοί αλλά δικαστικοί δέχτηκαν την επίθεση του 68χρονου το μεσημέρι της Κυριακής (03.05.2026) στο παλαιό λιμάνι στη Σκιάθο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο δράστης εντοπίστηκε να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές που βρίσκονταν μέσα σε τουριστικό σκάφος.

Σε έλεγχο που του έγινε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14 δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 13 κιλών και 320 γραμμαρίων, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιτέθηκε σε δικαστικούς και λιμενικούς.

Δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο, βλέποντας την εξέλιξη προσπάθησε να διαφύγει και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται σε 333.000 ευρώ.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.