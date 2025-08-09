Ελλάδα

Φωτιά στην περιοχή Ανδριανός στο Λασίθι: Χωρίς ενεργό μέτωπο – Βίντεο από τις προσπάθειες κατάσβεσης

Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα
Ανανεώθηκε πριν 57 λεπτά
Φωτιά στο Λασίθι
πηγή flashnews.gr

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) η φωτιά στην περιοχή Ανδριανός στο Λασίθι. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο, ενώ είχαν σηκωθεί και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά στον οικισμό Ανδριανός στο Λασίθι αποτέφρωσε αγροτοδασική έκταση.

Επί τόπου είχαν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη την Κρήτη.

Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν και δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

 

 

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν συνολικά 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαγευτικές εικόνες από την Πανσέληνο του Αυγούστου - Το φεγγάρι του «Οξύρρυγχου» έλουσε με φως όλη τη χώρα
Η πανσέληνος του «Οξύρρυγχου» χαρακτηρίζεται και ως «υπερπανσέληνος», αφού το φεγγάρι είναι έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, προσφέροντας το αυτό μοναδικό θέαμα
Η Πανσέληνος του Αυγούστου στο Σούνιο
Newsit logo
Newsit logo