Φωτιά στην περιοχή Ανδριανός στο Λασίθι: Χωρίς ενεργό μέτωπο – Βίντεο από τις προσπάθειες κατάσβεσης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) η φωτιά στην περιοχή Ανδριανός στο Λασίθι. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο, ενώ είχαν σηκωθεί και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά στον οικισμό Ανδριανός στο Λασίθι αποτέφρωσε αγροτοδασική έκταση.

Επί τόπου είχαν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη την Κρήτη.

Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν και δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν συνολικά 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα.