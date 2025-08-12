Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Φιλιππιάδα

Εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Φιλιππιάδα καθώς μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα και το βράδυ της Τρίτης (12/08/2025).
Την είδηση της εκκένωσης της δομής φιλοξενίας στη Φιλιππιάδα λόγω της φωτιάς στην Πρέβεζα έκανε γνωστή ο υπουργός υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.</
«Εκκενώθηκε η Δομή μας στη Φιλιππιάδα. Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών», έγραψε στο Χ ο Θάνος Πλεύρης.