Φωτιά στην Πρέβεζα: Μεγάλη «μάχη» της πυροσβεστικής με τις φλόγες στην περιοχή Βρυσούλα – Κάηκαν σπίτια

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πρέβεζα, με τις φλόγες να έχουν κατακάψει τα πρώτα σπίτια στην περιοχή Βρυσούλα.

Επί ποδός είναι η Πυροσβεστική και πολλοί εθελοντές στην Βρυσούλα στην Πρέβεζα για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, καίγοντας δεκάδες στρέμματα γης αλλά και πρώτα σπίτια.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης των Πυροσβεστών λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενισχύοντας την επέκταση της φωτιάς και προς άλλες κατευθύνσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. με 27 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Υπάρχει, επίσης, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Απανωτά μηνύματα του 112 στάλθηκαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων για εκκένωση προς Κρανέα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς Κρανέα», ανέφερε το μήνυμα του 112.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Δύο σπίτια έχουν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μην καούν άλλα σπίτια, από τις αυλές των οποίων έχει περάσει η πύρινη λαίλαπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε δύο απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων ατόμων.

Αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν νωρίτερα κατοίκους από το χωριό με δυσκολία, καθώς δεν ήθελαν αρνούνταν τα σπίτια τους.