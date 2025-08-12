Ελλάδα

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα για εκκένωση της περιοχής Γυμνότοπος – «Απομακρυνθείτε προς Κερασώνα»

Στο μέτωπο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο
Για ακόμη μία ημέρα φλέγεται η Πρέβεζα. Η νέα φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025) κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι φλόγες καίνε δάσος στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας. Λόγω τις επικινδυνότητας της συγκεκριμένης φωτιάς, στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Κερασώνα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Κερασώνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Στο μέτωπο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 Ε/Π», αναγράφεται σε tweet της πυροσβεστικής.

