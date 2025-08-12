Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα για εκκένωση της περιοχής Γυμνότοπος – «Απομακρυνθείτε προς Κερασώνα»

Για ακόμη μία ημέρα φλέγεται η Πρέβεζα. Η νέα φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025) κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι φλόγες καίνε δάσος στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας. Λόγω τις επικινδυνότητας της συγκεκριμένης φωτιάς, στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Κερασώνα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Κερασώνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης



Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Στο μέτωπο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 Ε/Π», αναγράφεται σε tweet της πυροσβεστικής.