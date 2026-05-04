Συγκλονίζει θύμα της συμμορίας που λήστευε οδηγούς ταξί: «Του είπα να πάρει ό,τι θέλει, σκέφτηκα τα δυο μου παιδιά»

Μία συμμορία που έκανε ληστείες σε οδηγούς ταξί κατάφερε να εξαρθρώσει η Ελληνική Αστυνομία συλλαμβάνοντας τον 25χρονο επικεφαλής στην Αγία Βαρβάρα. Αυτός με τον συνεργό του συνήθως δρούσαν μαζί και προσποιούνταν τους πελάτες, καλούσαν ταξί για κοντινές αποστάσεις και οδηγούσαν τα θύματα τους σε απόμερα ή σε ήσυχα μέρη προκειμένου να τους κλέψουν χρήματα και τεχνολογικές συσκευές.

Ένα δρομολόγιο μιας σύντομης διαδρομής στάθηκε η αρχή μιας περιπέτειας για οδηγό ταξί στην Αγία Βάρβαρα όταν μετά από κλήση που δέχτηκε για ένα τοπικό δρομολόγιο, έπεσε θύμα ληστείας. Ο οδηγός του ταξί περιγράφει στο newsit.gr την διαδρομή και όσα διαδραματίστηκαν ανάμεσα σε εκείνον και τον 25χρονο που συνελήφθη.

«Περίπου πριν από δέκα μέρες, Τετάρτη πρωί, ήμουν στην Αγία Βαρβάρα, στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Μπήκε ένας πελάτης στο ταξί και μου ζήτησε μια κοντινή διαδρομή, τοπικά στην περιοχή. Ήταν ήρεμος, προσιτός, μιλάγαμε κανονικά στη διαδρομή, δεν μου δημιούργησε κάποια υποψία. Όταν φτάσαμε στον προορισμό, σε ένα στενάκι, μου έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι και μου το έβαλε κοντά στα πλευρά», περιγράφει.

Από την πρώτη στιγμή στο μυαλό του οδηγού ήρθε η οικογένεια του και τα δύο του παιδιά. «Δεν αντέδρασα, του είπα “ό,τι θέλεις πάρε, έχω δύο παιδιά”. Μου πήρε τα μετρητά που είχα, το πορτοφόλι με τις κάρτες, την ταυτότητα και τα διπλώματα, καθώς και το κινητό μου. Δεν με χτύπησε, απλά πήρε τα πράγματα και έφυγε. Το σημείο δεν ήταν τελείως απόμερο, αλλά εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κόσμος και δεν μπορούσα να ζητήσω βοήθεια», αποκάλυψε μιλώντας στο newsit.gr

«Αμέσως μετά πήγα στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Βαρβάρας και έκανα καταγγελία» αναφέρει. «Τον άνθρωπο δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ, πρώτη φορά τον συνάντησα. Ήταν περίπου 25 χρονών. Από ό,τι έμαθα μετά, έκανε το ίδιο σε πολλούς οδηγούς», καταλήγει το θύμα.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί το πρωί της 27ης Απριλίου, όταν αστυνομικοί τον εντόπισαν στην Αγία Βαρβάρα να επιβαίνει σε ταξί, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία, ενώ από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι, μαζί με συνεργό του, από τον Μάρτιο προσποιούνταν τους πελάτες ταξί και οδηγούσαν τους οδηγούς σε απομονωμένα σημεία, όπου τους απειλούσαν και τους λήστευαν.