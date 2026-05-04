Ρόδος: 54χρονη μαχαίρωσε 4 φορές 42χρονη και την κλείδωσε σε δωμάτιο – Άγνωστα τα κίνητρα

Ένα σοβαρό σκηνικό βίας σημειώθηκε σε σπίτι στη Ρόδο όταν μία 42χρονη οικιακή βοηθός τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες μαχαιριές που δέχθηκε από μία 54χρονη γνωστή της, καταφέρνοντας ωστόσο να ειδοποιήσει τις Αρχές για την επίθεση και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Η επίθεση εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι στη Ρόδο όπου το θύμα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, φροντίζοντας δύο κατάκοιτα άτομα. Σύμφωνα με τη δημοκρατική, η 54χρονη αλβανικής υπηκοότητας, έφτασε το σπίτι χωρίς να προκαλέσει υποψίες στην 42χρονη αφού οι δυο τους γνωρίζονταν.

Ξαφνικά η 54χρονη την ακολούθησε στην κουζίνα και της επιτέθηκε με μαχαίρι αιφνιδιάζοντάς την.

Η 42χρονη δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά. Μετά την επίθεση, η 54χρονη φέρεται να την κλείδωσε σε δωμάτιο, αφήνοντάς την τραυματισμένη και χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Παρά την κατάστασή της, η γυναίκα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ μέσω τηλεφώνου.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις Αρχές, η δράστιδα πριν φύγει από το σπίτι φέρεται να έκοψε τα καλώδια του συστήματος καμερών, με στόχο να αποτρέψει την καταγραφή της επίθεσης. Λίγες ώρες αργότερα εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου συνελήφθη.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Παράλληλα, εξετάζεται το ιστορικό της κατηγορούμενης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Οι Αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και τη σχέση που συνέδεε τις δύο γυναίκες, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.