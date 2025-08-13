Φωτιά στην Πρέβεζα: «Πάλευα με έναν κουβά να σβήσω την φωτιά στο σπίτι μου – Δεν με βοήθησε κανείς» συγκλονίζει κάτοικος

Αντιμέτωποι με τις τραγικές συνέπειες του πύρινου ολέθρου είναι και οι κάτοικοι της Πρέβεζας. Πολίτες είδαν μέσα σε μία στιγμή την φωτιά να «καταπίνει» τα σπίτια τους, τους κήπους τους και τα όμορφα δάση τους που μέχρι πρότινος έδιναν ζωή στην περιοχή.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για τους πυροσβέστες που επιχειρούν στην Πρέβεζα είναι το μέτωπο στην Φιλιππιάδα. Η φωτιά ξέσπασε την Τρίτη και μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (13.08.2025) είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχει κάψει 10 με 12 σπίτια, καταγγέλλουν οι κάτοικοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτοικος του χωριού Παντάνασσας, είδε το σπίτι του να τυλίγεται στις φλόγες. Όλα τα έπιπλα έχουν καταστραφεί και όπως καταγγέλλει, δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει κανείς.

Με όση δύναμη του είχε απομείνει, ο συγκεκριμένος κάτοικος προσπάθησε να σβήσει την φωτιά με έναν κουβά. Όπως λέει, υπάρχει διακοπή και στο νερό και στο ρεύμα και προσπαθεί με ένα μόνο βαρέλι νερού να σώσει ό,τι απέμεινε από το σπίτι του.

«Η πυροσβεστική δεν το προστάτεψε. Έφυγαν τώρα πήγαν αλλού. Πέρναγαν τα πυροσβεστικά και μου έλεγαν πως δεν έχουν νερό. Πάλευα με έναν κουβά και ένα βαρέλι να σβήσω την φωτιά στο σπίτι μου. Έχω παράπονο από τους πάντες. Εκεί που τους χρειαστήκαμε, δεν φάνηκαν πουθενά», ξέσπασε ο κάτοικος.

«Μου έχει μείνει μόνο μία μπλούζα, αυτή που φοράω και είναι λερωμένη», είπε άλλος κάτοικος που είδε και αυτός το σπίτι του να καταστρέφεται.