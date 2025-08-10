Φωτιά στην Πρέβεζα: Τρία μέτωπα σε Καστροσυκιά, Βρυσούλα και Στεφάνη – Ήχησε το 112

Με διαφορά λίγων χιλιομέτρων έχουν ξεσπάσει τρία διαφορετικά μέτωπα φωτιάς στις πειροχές, Βρυσούλα, Καστροσυκιά και Στεφάνη στην Πρέβεζα, με την Πυροσβεστική και πολλούς εθελοντές να είναι επί ποδός για κατάσβεση.

Το πρώτο μέτωπο της φωτιάς εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10.07.2025) κοντά στην παραθαλάσσια περιοχή Καστροσυκιά, ενώ υπήρξε και νέα αναζωπύρωση της χτεσινής πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Βρυσούλα στην Πρέβεζα. Αργά το απόγευμα σημειώθηκε και τρίτο μέτωπο μέσα στον οικισμό Στεφάνη.

Στην Καστροσυκιά επιχειρούν ακόμη 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ συνδράμουν μηχανήματα και υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και του Δήμου Πρέβεζας.

Μπαράζ μηνυμάτων του 112

Λίγο μετά τις 18:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα μηνύματα των κατοίκων, να απομακρυνθούν από την κάτω Ρευματιά προς Ρευματιά.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κάτω Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Ενεργοποίηση



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Μήνυμα του 112 στάλθηκε και στους κατοίκους Καστροσυκιάς, για εκκένωση προς Ηγουμενίτσα μέσω Εθνικής οδού.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην #Παραλία_Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς #Ηγουμενίτσα



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

«Δασική πυρκαγιά στην Παραλία Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα», αναφέρει το μήνυμα.

Στο μέτωπο στη Βρυσούλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούνται από 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις βρίσκονταν εκεί σε ετοιμότητα λόγω της μεγάλη έκτασης που είχε πάρει η φωτιά στο ίδιο σημείο χτες.

Λίγο μετά τις 19:00 ξέσπασε και τρίτο μέτωπο στην Πρέβεζα, στην περιοχή Στεφάνη, εντός του οικισμού. συγκεκριμένα, επιχειρούν στο σημείο, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού κάνουν και 6 αεροσκάφη τα οποία συνδράμουν και στα άλλα δύο μέτωπα που καίνε σε Βρυσούλα και Καστροσυκιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλείσει η κυκλοφορία στην Εθνική οδό μεταξύ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, στο ύψος της Καστροσυκιάς.

Η φωτιά καίει κοντά σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Καστροσυκιά, και απειλεί οικισμό στη Βρυσούλα.

Πυρκαγιά νωρίτερα στον Μύτικα

Στην διασταύρωση στο Μύτικα είχε ξεσπάσει επίσης πυρκαγιά σε παρακείμενο χωράφι έπειτα από φωτιά σε αυτοκίνητο. Επιχείρησαν εναέρια μέσα με συνεχείς ρίψεις νερού στο σημείο, με αποτέλεσμα η φωτιά να σβήσει.