Φωτιά στην Χίο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Πισπιλούντα και της Νέα Ποταμιάς – «Απομακρυνθείτε προς Βολισσό»

Δεν λένε να σταματήσουν σήμερα (12.08.2025) οι φωτιές σε όλη τη χώρα. Νέο μέτωπο ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, στην Χίο.
Η φωτιά φαίνεται πως καίει κοντά στις περιοχές Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου. Το 112 έστειλε μήνυμα για εκκένωση των περιοχών.
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα_Ποταμιά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα του 112.
Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Ρίψεις νερού από 2 ελικόπτερα.