Φωτιά στην Χίο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Πισπιλούντα και της Νέα Ποταμιάς – «Απομακρυνθείτε προς Βολισσό»

Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα
Δεν λένε να σταματήσουν σήμερα (12.08.2025) οι φωτιές σε όλη τη χώρα. Νέο μέτωπο ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, στην Χίο.

Η φωτιά φαίνεται πως καίει κοντά στις περιοχές Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου. Το 112 έστειλε μήνυμα για εκκένωση των περιοχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα_Ποταμιά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα του 112.

Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Ρίψεις νερού από 2 ελικόπτερα.

