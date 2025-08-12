Φωτιά στην Ζάκυνθο: Bίντεο με τον δήμαρχο να σβήνει φωτιά σε αυλή σπιτιού στον Αγαλά

Όλοι δίνουν μάχη με τη φωτιά και ο δήμαρχος Ζακύνθου δεν αποτελεί εξαίρεση. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Γιώργος Στασινόπουλος φαίνεται να κρατά λάστιχο και να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά που μπήκε σε αυλή σπιτιού στον Αγαλά.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τον δύσκολο αγώνα κατά της φωτιάς στη Ζάκυνθο, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις. Οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των πρώτων σπιτιών στον Αγαλά, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν εκκενωθεί ξενοδοχεία από τον Αγαλά μέχρι το Κερί.

Ισχυροί άνεμοι πνέουν από το πρωί σε μεγάλο μέρος της χώρας και, σε συνδυασμό με την ανομβρία, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση της φωτιάς. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, με το πιο δύσκολο μέτωπο να είναι αυτό της Ζακύνθου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και, ενώ αρχικά φαινόταν να απειλεί τον Αγαλά λόγω αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου, πλέον κινείται προς το Κερί.