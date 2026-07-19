Ελλάδα

Φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας: Ήχησε το 112 στην περιοχή Μηλάκι για «ετοιμότητα»

Καίει κοντά σε σπίτια και σε εργοστάσιο αλλά εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα
Φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας: Ήχησε το 112 στην περιοχή Μηλάκι για «ετοιμότητα»
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Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι (19/7/2026) στην Πυροσβεστική για φωτιά στον οικισμό Μηλάκι Αλιβερίου στην Εύβοια με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να είναι σε ετοιμότητα. Πλέον αυτή εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του Ριζόκαστρου κοντά σε σπίτια και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στην Εύβοια.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μηλάκι Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει στο μήνυμά του το 112.

evima.gr
evima.gr
evima.gr
evima.gr

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

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Πηγή φωτό: iStock 7
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