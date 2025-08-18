Ελλάδα

Φωτιά στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 18.8.25 στην Φωκίδα κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Φωκίδας, Γιώργο Μπέσιο, «πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ύστερα από κεραυνό σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή. Ωστόσο, με την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, δείχνει να μην εμπνέει κίνδυνο επέκτασης».

Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και δύο ελικόπτερα.

 

Συνδράμουν επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.

