Φωτιά στο Κερασοχώρι Θεσπρωτίας- Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Δευτέρα (18/8/2025), στην Θεσπρωτία, στον δήμο Φιλιατών σε δύσβατη δασική έκταση στο Κερασοχώρι.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου, του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025

Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από κεραυνό.