Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά στο Κερασοχώρι Θεσπρωτίας- Επιχειρούν εναέρια μέσα

Η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε εξαιτίας κεραυνού
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Δευτέρα (18/8/2025), στην Θεσπρωτία, στον δήμο Φιλιατών σε δύσβατη δασική έκταση στο Κερασοχώρι.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε – Δύο υπερτυχεροί μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ παίζοντας σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε Μαρκόπουλο και Παλαιό Φάληρο
Τα 9 τυχερά 5άρια βρέθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία, Λάρισα, Πύργο, Χανιά και κέρδισαν από 100.000 ευρώ
Το Τζόκερ μοίρασε το ποσό - ρεκόρ των 28,8 εκατομμυρίων ευρώ
Newsit logo
Newsit logo