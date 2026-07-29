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Πλακιάς κατά Καρυστιανού: «Η Λάρισα μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και πρόσωπα δεν είναι»

«Αυτή η πόλη χαράχτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές», αναφέρει μεταξύ άλλων
Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού
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Με αιχμηρή ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού, καθ’ οδόν για εκδήλωση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στη Λάρισα.

Στη φωτογραφία, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται χαμογελαστή μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με συνεργάτιδά της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Λάρισα ερχόμαστε», με τον Νίκο Πλακιά να την σχολιάζει με δεικτικό τρόπο.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αντέδρασε με ανάρτησή του, τονίζοντας ότι για τις οικογένειες των θυμάτων η Λάρισα αποτελεί τόπο συνδεδεμένο με την τραγωδία και όχι αφορμή για χαρούμενες εικόνες.

.«Για 54 χαροκαμένες οικογένειες αυτή η πόλη δυστυχώς μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι. Αυτή η πόλη χαράχτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές.

Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν το δράμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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