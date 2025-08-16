Φωτιά στο Λιβάδι Καλαβρύτων: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Καταγγελίες για εμπρησμό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/08) σε δασική έκταση στο Λιβάδι Καλαβρύτων ενώ οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο αυξήθηκαν και κάτοικοι καταγγέλλουν ότι είδαν δύο άτομα κοντά στο σημείο που προκλήθηκε η φωτιά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Καλάβρυτα πλέον επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμου Καλαβρύτων και Περιφέρειας, Πολιτική Προστασία του Δήμου, βυτιοφόρα του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και εθελοντές ενώ συνδράμουν επίσης άνδρες του Α.Τ.Καλαβρύτων και Α.Τ.Κλειτορίας.

Υπενθυμίζεται πως πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα στους κατοίκους των κοντινων περιοχών από το 112 για ετοιμότητα αφού η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τον οικισμό απειλώντας σπίτια και ποιμνιοστάσια.

Επίσης καταγγελίες για εμπρησμό στην μεγάλη φωτιά που ξέσπασε κάνουν κάτοικοι, αφού είδαν δυο νεαρά άτομα με μηχανή να σταματούν στην διασταύρωση Λειβαρζινού με Λειβάρτζι και Λεχούρι και μετά από λίγο να ξεσπά η φωτιά. Οι κάτοικοι και διερχόμενοι προσπάθησαν να τους βρουν αλλα δεν τα κατάφεραν και ενημέρωσαν τις αρχές.

Η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε ταυτόχρονα σε δυο σημεία, η μια στην διασταύρωση και η άλλη ένα χιλιόμετρο πιο πάνω προς Λειβάρτζι – Λεχούρι.