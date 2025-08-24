Φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς – Επιχειρούν 36 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς, το απόγευμα της Κυριακής (24.8.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική της Καστοριάς.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης και 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.