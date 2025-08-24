Ελλάδα

Φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς – Επιχειρούν 36 πυροσβέστες

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο
Ελικόπτερο
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς, το απόγευμα της Κυριακής (24.8.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική της Καστοριάς.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ελλάδα
