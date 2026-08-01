Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο, κάηκαν σπίτια και οχήματα – Μαζικές εκκενώσεις οικισμών, live όλες οι εξελίξεις

Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Βοιωτία, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στα Ψαθά καίει ανεξέλεγκτα (01.08.2026), μετατρέποντας σε στάχτη τουλάχιστον 3 σπίτια, αυτοκίνητα ακόμα και πυροσβεστικά οχήματα. Οι αρχές προχώρησαν στις εκκενώσεις οικισμών για την ασφάλεια των κατοίκων ενώ πολλοί πολίτες απεγκλωβίστηκαν και μέσω θαλάσσης. Μεγάλης πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν και στο Ρέθυμνο όπου η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη αλλά μαίνεται ακόμη. Μεγάλη η επιχείρηση και στις Νερατζιές Αιγιάλειας, στην Αχαΐα, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Νέο Ερινεό και την Αρραβωνίτσα.
Τα δύο πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν χθες τις πρωινές ώρες στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι μαίνονται, έχοντας λάβει μεγάλες διαστάσεις και κατακαίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης.
Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην κάψουν και άλλα σπίτια.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 92 οχήματα.
Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.
Παράλληλα δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.
Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη ημέρα το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Όπως ενημέρωσαν το ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
Όπως επισημάνθηκε πριν από λίγο ακόμα δεν υπάρχει επέμβαση εναέριων μέσων.
Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.
Το απόγευμα συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς.
Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω, άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου.
Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται το απόγευμα στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Γιάννης Παρασύρης τ΄΄ονισε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του».
Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις και στο Πόρτο Γερμενό.
Στη μάχη αυτή τη στιγμή έχουν ριχθεί 13 canadair με 4 ελικόπτερα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμερνό της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς παραλία Πόρτου Γερμενού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
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