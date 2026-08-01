Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο, κάηκαν σπίτια – Μαζικές εκκενώσεις οικισμών, live όλες οι εξελίξεις

Υπεράνθρωπη η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Βοιωτία, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στα Ψαθά καίει ανεξέλεγκτα (01.08.2026), μετατρέποντας σε στάχτη τουλάχιστον 3 σπίτια, αυτοκίνητα ακόμα και πυροσβεστικά οχήματα. Οι αρχές προχώρησαν στις εκκενώσεις οικισμών για την ασφάλεια των κατοίκων ενώ πολλοί πολίτες απεγκλωβίστηκαν και μέσω θαλάσσης. Μεγάλης πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν και στο Ρέθυμνο όπου η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη αλλά μαίνεται ακόμη. Μεγάλη η επιχείρηση και στις Νερατζιές Αιγιάλειας, στην Αχαΐα, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Νέο Ερινεό και την Αρραβωνίτσα.
Ενισχύθηκαν σήμερα το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νεραντζιές, της Αιγιάλειας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα της Παρασκευής.
Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.
Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.
Οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.
Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, ενώ επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, μαζί με υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.
Στον απεγκλωβισμό 12 ατόμων από την παραλία Πόρτο Γερμενό Βιλίων προχώρησαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού και πλοιαρίου της Πυροσβεστικής.
Οι 12 απεγκλωβισθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο Αλεποχώρι, ενώ στην περιοχή παραμένουν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, σκάφος της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου μαίνεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαμάκι Βοιωτίας, προχώρησε η Αστυνομία.
Ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας:
-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό
-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
-Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα
Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη και στην Αιγιαλεία Αχαΐας καθώς οι άνεμοι μαίνονται έως και 8 μποφόρ.
Θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Εθελοντής πυροσβέστης που μίλησε στο OPEN αποκάλυψε πως τουλάχιστον 8 σπίτια, πολλά αυτοκίνητα ακόμα και πυροσβεστικά οχήματα, παραδόθηκαν στις φλόγες.
Τα δύο πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν χθες τις πρωινές ώρες στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι μαίνονται, έχοντας λάβει μεγάλες διαστάσεις και κατακαίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης.
Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην κάψουν και άλλα σπίτια.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 92 οχήματα.
Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.
Παράλληλα δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.
Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη ημέρα το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Όπως ενημέρωσαν το ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
Όπως επισημάνθηκε πριν από λίγο ακόμα δεν υπάρχει επέμβαση εναέριων μέσων.
Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.
Το απόγευμα συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς.
Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω, άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου.
Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται το απόγευμα στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Γιάννης Παρασύρης τ΄΄ονισε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του».
Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις και στο Πόρτο Γερμενό.
Στη μάχη αυτή τη στιγμή έχουν ριχθεί 13 canadair με 4 ελικόπτερα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμερνό της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς παραλία Πόρτου Γερμενού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
Από εδώ θα σας μεταδώσουμε όλα όσα συμβαίνουν στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στην χώρα μας