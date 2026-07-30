Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο, κάηκαν σπίτια – Εκκενώσεις οικισμών και βαρύ πένθος για τους νεκρούς πυροσβέστες

Ανεξέλεγκτη καίει μέχρι σήμερα το πρωί (30.07.2026) η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια μάχη τους για να συγκρατήσουν τις φλόγες που ήδη έχουν κάψει γεωργιακές εκτάσεις, σπίτια και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Στη φωτιά του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή επιχειρούν 53 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 220 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Οι καταστροφές μέχρι αυτή την ώρα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν περισσότερα σπίτια.

Το πύρινο μέτωπο υπολογίζεται πως έφτασε τα 20 χλμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πολιτική Προστασία δεν σταμάτησε να στέλνει μηνύματα μέσω των 112 για εκκένωση περιοχών. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35 ζητήθηκε η εκκένωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Activation



Wildfire in #Ligres of the regional unit of #Rethymno



If you are in the area, move away to #Agalianos and #Kerames



Follow the instructions of the Authorities



https://t.co/epZaj71grH @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή (φτάνουν ακόμα και τα 8 μποφόρ), οι ρίψεις των εναέριων μέσων δεν έχει ξεκινήσει καν.

Στις 06.30 αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για τη μεγάλη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επιστήμονες σημείωσαν πως η φωτιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

Θρήνος για τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο

Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 χρόνων εντοπίστηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι πυροσβέστες περικυκλώθηκαν από τις φλόγες και εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα χωρίς όμως να καταφέρνουν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Ο 25χρονος πυροσβέστης και ο 58χρονος συνάδελφός του εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Σαχτούρια, στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στους πυκνούς καπνούς και στη συνέχεια περικυκλώθηκαν από τις φλόγες, σύμφωνα με το patris.gr.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε αποφασίσει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το πρώτο του διάστημα στην υπηρεσία θα είχε τόσο τραγικό τέλος.

Στο χωριό Φουρφουράς στο Ρέθυμνο, από όπου καταγόταν, όλοι μιλούν για ένα ήσυχο, ευγενικό και μορφωμένο παιδί. Ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας, ήταν το 5ο παιδί, ενώ ο πατέρας του είναι ιερέας της περιοχής.

Ο δεύτερος πυροσβέστης, Μανώλης Στρατιδάκης καταγόταν από το Γερακάρι και υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν δραστήριο άνθρωπο, που πρόσφερε πάντα στον τόπο του και ήταν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα 12μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, Επισκοπείο Φουρφουρά.

Η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου, θα ψαλεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα 5μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου Ρεθύμνου, όπου θα γίνει και η ταφή.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης, εντοπίστηκε νεκρός και τρίτος πυροσβέστης στην περιοχή του Γυθείου.

Πυροσβέστες κινδύνεψαν και στη Σητεία καθώς στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από πυροσβέστες οχήματα που άρπαξαν φωτιά, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Τετάρτη 29η Ιουλίου κηρύχθηκε ως ημέρα πένθους για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.