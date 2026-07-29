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Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που πέθαναν στη φωτιά στο Ρέθυμνο – Την Πέμπτη οι κηδείες τους

Βαρύ το πένθος στον Φουρφουρά και στο Γερακάρι, τα χωριά των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος
Οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο
Οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο
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Βαρύ είναι το πένθος στο Ρέθυμνο για τους δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην Καλή Βρύση. Ο νεότερος πυροσβέστης ήταν μόλις 25 ετών και είχε ξεκινήσει πριν από λίγο καιρό να υπηρετεί ως εποχικός.

Ο 25χρονος πυροσβέστης και ο 58χρονος συνάδελφός του εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Σαχτούρια, στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, ενώ επέβαιναν στο υπηρεσιακό τους όχημα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στους πυκνούς καπνούς και στη συνέχεια περικυκλώθηκαν από τις φλόγες, αναφέρει το patris.gr.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε αποφασίσει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το πρώτο του διάστημα στην υπηρεσία θα είχε τόσο τραγικό τέλος.

Στο χωριό Φουρφουράς στο Ρέθυμνο, από όπου καταγόταν, όλοι μιλούν για ένα ήσυχο, ευγενικό και μορφωμένο παιδί. Ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας, ήταν το 5ο παιδί, ενώ ο πατέρας του είναι ιερέας της περιοχής.

Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι χάθηκε τόσο άδικα ένα νέο παιδί. Πολλοί σχολίαζαν με πόνο πως «Ήταν άπειρος. Δεν έπρεπε να ήταν στην πρώτη γραμμή», εκφράζοντας τη θλίψη και την αγωνία τους.

Ο δεύτερος πυροσβέστης, Μανώλης Στρατιδάκης καταγόταν από το Γερακάρι και υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν δραστήριο άνθρωπο, που πρόσφερε πάντα στον τόπο του και ήταν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στους 2 πυροσβέστες

Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα 12μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, Επισκοπείο Φουρφουρά
Αμαρίου Ρεθύμνου, όπου θα γίνει και η ταφή.

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Η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου, θα ψαλεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα 5μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου Ρεθύμνου, όπου θα γίνει και η ταφή.

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Σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από το νοσοκομείο

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 29.07.2026, οι σοροί των δύο πυροσβεστών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές στιγμές, καθώς συγγενείς και φίλοι έφτασαν για να τους αποχαιρετήσουν.

Έξω από το νοσοκομείο επικράτησαν σκηνές βαθιάς οδύνης, με τους ανθρώπους των δύο οικογενειών να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Στο πλευρό τους βρέθηκαν ψυχολόγοι, προσφέροντας στήριξη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες.

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