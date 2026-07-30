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Θρήνος στο Ρέθυμνο: Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον στη φωτιά της Κρύας Βρύσης

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής
Οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο
Οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο, ο Μανώλη Στρατιδάκης και ο Παντελής Διαμαντάκης
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Δύσκολη ημέρα σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, όπου θα γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης, όταν εγκλωβίστηκαν στη φωτιά της Κρύας Βρύσης.

Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρεθύμνο.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τον 58χρονο πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη.

Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 ετών. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Στον Φουρφουρά Ρεθύμνου, η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία στο πένθος. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, με τον πατέρα του να είναι ιερέας της περιοχής. Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ευγενικό άτομο για το οποίο όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο.

Ο δεύτερος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του ήταν ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, καταγόμενος από το Γερακάρι. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, με σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία και ανιδιοτελή δράση.

Για μια «μαύρη μέρα» για το Ρέθυμνο, μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών και τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται, έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, μιλώντας στην ΕΡΤ και περιγράφοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση συμμετείχαν χθες το βράδυ πάνω από 190 πυροσβέστες, ενώ διατέθηκε κάθε διαθέσιμο μέσο της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Χαρακτήρισε τη νύχτα «εφιαλτική», σημειώνοντας ότι οι άνεμοι έφτασαν τα 10 έως 11 μποφόρ, γεγονός που κατέστησε αδύνατη και σήμερα το πρωί την επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων.

Η κ. Λιονή επισήμανε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές, διευκρινίζοντας ωστόσο πως προς το παρόν δεν είναι δυνατή η αποτίμησή τους, καθώς προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

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