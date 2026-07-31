Στο έλεος των πυρκαγιών που “τρέφονται” από τους θυελλώδεις ανέμους παραμένουν πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα (31.07.2027). Μετά το Ρέθυμνο, όπου η φωτιά είναι σε ύφεση, σε πύρινο κλοιό βρίσκονται η Βοιωτία και κυρίως ο Άγιος Βασίλειος, περιοχές της Αχαΐας και της Αργολίδας, ενώ φωτιά ξέσπασε και στην Άρτα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την πυρόσβεση από αέρος. Παρακολουθείστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο live blog του newsit.gr. Δείτε εδώ όλα όσα έχουν προηγηθεί…
Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, με δραματικές εκκενώσεις και απεγκλωβισμούς – Πύρινα μέτωπα και σε Αργολίδα, Αχαΐα – Live οι εξελίξεις
Άλλοι κάτοικοι περιμένουν με τα αυτοκίνητά τους στην παραλία του χωριού της Βοιωτίας.
Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα, πάνω από την περιφερειακή Αιγάλεω. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 20 οχήματα κι ένα ελικόπτερο
Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Δραματικές οι στιγμές στη Βοιωτία, η φωτιά σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατευθύνεται σε Πόρτο Γερμενό, Αλεποχώρι και Ψάθα
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Κομπότι Άρτας - Πέπλο καπνού έχει σκεπάσει την περιοχή - Μήνυμα του 112 για εκκένωση του χωριού
Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Βιλίων προχώρησε η Αστυνομία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.
Στη Βοιωτία μαίνεται το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς, όπου η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο έχει κατέβει στη θάλασσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολίτες απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης ή από χωματόδρομους!
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