Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, με δραματικές εκκενώσεις και απεγκλωβισμούς – Πύρινα μέτωπα και σε Αργολίδα, Αχαΐα – Live οι εξελίξεις

Κλειστός ο δρόμος για το Πόρτο Γερμενό στα Βίλια

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Βιλίων προχώρησε η Αστυνομία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.