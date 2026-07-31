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Ελλάδα

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, με δραματικές εκκενώσεις και απεγκλωβισμούς – Πύρινα μέτωπα και σε Αργολίδα, Αχαΐα – Live οι εξελίξεις

Στο έλεος των πυρκαγιών και των θυελλωδών ανέμων πολλές περιοχές, δραματικές στιγμές στη Βοιωτία όπου κάηκαν σπίτια
Φωτιά στο Κομπότη Άρτας
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Στο έλεος των πυρκαγιών που “τρέφονται” από τους θυελλώδεις ανέμους παραμένουν πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα (31.07.2027). Μετά το Ρέθυμνο, όπου η φωτιά είναι σε ύφεση, σε πύρινο κλοιό βρίσκονται η Βοιωτία και κυρίως ο Άγιος Βασίλειος, περιοχές της Αχαΐας και της Αργολίδας, ενώ φωτιά ξέσπασε και στην Άρτα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την πυρόσβεση από αέρος. Παρακολουθείστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο live blog του newsit.gr. Δείτε εδώ όλα όσα έχουν προηγηθεί

16:01 | 31.07.2026
Κάτοικος του Αγίου Βασιλείου αρνείται να εγκαταλείψει το σκυλάκι
15:56 | 31.07.2026
Μεγάλη φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας
Πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
15:55 | 31.07.2026
Ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες στο Φίχτι Αργολίδας
Πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
15:54 | 31.07.2026
Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας
Πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
15:54 | 31.07.2026
Ρεπορτάζ για τον Πόρτο Γερμενό
15:53 | 31.07.2026
Δύσκολες ώρες στο Φίχτι Αργολίδας
Πυρκαγιά στο Φίχτι Αργολίδας. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
15:51 | 31.07.2026
Κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Άλλοι κάτοικοι περιμένουν με τα αυτοκίνητά τους στην παραλία του χωριού της Βοιωτίας.

15:50 | 31.07.2026
Νέες εικόνες από τη φωτιά στην Άρτα
15:47 | 31.07.2026
Μέσα στο χωριό η φωτιά στο Κομπότι Άρτας
15:42 | 31.07.2026
Φωτιά στην περιφερειακή Αιγάλεω

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα, πάνω από την περιφερειακή Αιγάλεω. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 20 οχήματα κι ένα ελικόπτερο

15:41 | 31.07.2026
Εκκενώνεται το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι
15:38 | 31.07.2026
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αχαΐα

Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

15:37 | 31.07.2026
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Βοιωτία

Δραματικές οι στιγμές στη Βοιωτία, η φωτιά σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατευθύνεται σε Πόρτο Γερμενό, Αλεποχώρι και Ψάθα

15:31 | 31.07.2026
Εκκενώνεται το Κομπότι στην Άρτα - Μήνυμα του 112

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Κομπότι Άρτας - Πέπλο καπνού έχει σκεπάσει την περιοχή - Μήνυμα του 112 για εκκένωση του χωριού

15:27 | 31.07.2026
15:26 | 31.07.2026
Κάηκαν σπίτια στο Φίχτι Αργολίδας
15:22 | 31.07.2026
Κλειστός ο δρόμος για το Πόρτο Γερμενό στα Βίλια

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή των Βιλίων προχώρησε η Αστυνομία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.

15:18 | 31.07.2026
Συγκλονιστικές εικόνες
Γ.Τ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Φωτιά στη Βοιωτία: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι – Τεράστια επιχείρηση εκκένωσης από τη θάλασσα
Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, περιορίζοντας τις δυνατότητες των εναέριων μέσων
15:17 | 31.07.2026
Επίκεντρο ο Άγιος Βασίλειος

Στη Βοιωτία μαίνεται το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς, όπου η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο έχει κατέβει στη θάλασσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολίτες απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης ή από χωματόδρομους!

15:15 | 31.07.2026
Σε πύρινο κλοιό

Η ενημέρωση δεν σταματά στο newsit.gr και από εδώ πλέον θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. 

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Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, με δραματικές εκκενώσεις και απεγκλωβισμούς – Πύρινα μέτωπα και σε Αργολίδα, Αχαΐα – Live οι εξελίξεις
Νέα φωτιά στην Αχαΐα, μάχη με αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο – Επιμένουν και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι, live όλες οι εξελίξεις
Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αργολίδα - Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Πάρο
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