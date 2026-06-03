Ελλάδα

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Καίει σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν εναέρια μέσα

Η φωτιά δεν απειλεί ακόμα κατοικημένες περιοχές ή επιχειρήσεις
Ανανεώθηκε πριν 36 δευτερόλεπτα
Η φωτιά στον Ασπρόπυργο
Η φωτιά στον Ασπρόπυργο / Φωτο: facebook Maria Daskalopoulou
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (3/6/2026) γύρω στις 14:30 στον Ασπρόπυργο σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έχει ήδη ενισχύσει τις δυνάμεις της.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, βορείως της θέσης «Σοφό» και κατευθύνεται προς το βουνό. Η πυρκαγιά δεν φαίνεται να απειλεί ακόμα κατοικημένες περιοχές ή επιχειρήσεις.

Στο σημείο μετά την ενίσχυση των δυνάμεων βρίσκονται 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, εθελοντές και 5 ελικόπτερα, εν των οποίων ένα για τον συντονισμό τους.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κινητοποιήθηκαν αμέσως, καθώς η περιοχή απαιτεί γρήγορη επέμβαση λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας και των ανοιχτών εκτάσεων που υπάρχουν στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από καύσεις καλωδίων και ελαστικών πλησίον καταυλισμού Ρομά.

Είναι πολύ πιθανό τα εναέρια μέσα να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να υπάρξει γρηγορότερα έλεγχος της φωτιάς.

Η φωτιά στον Ασπρόπυργο
Η φωτιά στον Ασπρόπυργο / Φωτό facebook Κώστας Μανούσος
Η φωτιά στον Ασπρόπυργο
Η φωτιά στον Ασπρόπυργο / Φωτο facebook πυρκαγιά ενημέρωση

Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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