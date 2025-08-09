Ελλάδα

Φωτιά στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Σοφό: Επί τόπου πυροσβεστικές δυνάμεις

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00
Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Σοφό, πλησίον καταυλισμού Ρομά.

Πρόκειται για φωτιά σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

