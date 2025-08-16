Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου, κοντά σε σπίτια - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Ελλάδα

Φωτιά στον Πύργο στην περιοχή Μαλαπάσι: Καίει κοντά σε σπίτια – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Το μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Ελαιώνα και Βυτιναίικα - Ζητήθηκε να σπεύσουν και εναέρια μέσα
Πυροσβέστες
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι του Πύργου για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16.08.2025) στο Μαλαπάσι.

Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση και έχει ήδη επεκταθεί σε ελαιώνες. Οι φλόγες βρίσκονται μία ανάσα από τα σπίτια.

Μέσω του 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους των περιοχών Ελαιώνα και Βυτιναίικα να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχουν κληθεί και ενισχύσεις, καθώς η φωτιά παρουσιάζει επικίνδυνη δυναμική, αναφέρει το patrisnews.com.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.

