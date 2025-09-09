Ελλάδα

Φωτιά στον Βόλο σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης – Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Τρίτη (9/9/2025), σε υπαίθρια βιομηχανική εγκατάσταση,  όπου αποθηκεύονται μεταλλικά απορρίμματα (scrap), στην Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βελεστίνου Βόλου, ενώ στάλθηκε μήνυμα από το 112 για να προειδοποιήσει τους κατοίκους να «παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους».

Για την φωτά στον Βόλο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η αιτία της ανάφλεξης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ωστόσο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με θερμικές αντιδράσεις ή σπινθήρες από διεργασίες κοπής μετάλλων.

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες ώστε να μην επεκταθούν σε παρακείμενους χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών και εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ήχησε το 112

Το μήνυμα γράφει συγκεκριμένα: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα».

Οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
