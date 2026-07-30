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Φωτιά στον Χάρακα Κερατέας: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που στάλθηκε στους κατοίκους
Φωτιά στον Χάρακα Κερατέας: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (30.07.2026) στην Κερατέα, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

Η φωτιά έκαψε στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη με πάνω από 90 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα. Λίγη ώρα μετά οι δυνάμεις την έθεσαν υπό έλεγχο.

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά στην περιοχή Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων.

Υπενθυμίζεται πως στην ανατολική Αττική πνέουν σήμερα άνεμοι έως 8 μποφόρ ενώ η περιφέρεια έχει τεθεί σε Red Code λόγω πολύ υψηλού κινδύνου για φωτιά.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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