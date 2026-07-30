Καιρός: Σε Red Code για φωτιά σήμερα Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες και άλλες 3 περιφέρειες

Σε κατάσταση «Red Code» τίθενται σήμερα (30.07.2-26) Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση φωτιάς.

Σε πλήρη ετοιμότητα ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που σημειώνονται σήμερα στην χώρα. Οι άνεμοι ήδη πνέουν έως 8 μποφόρ, τοπικά και 9, δημιουργώντας εκρηκτικές συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς. Υπενθυμίζεται πως το μέτωπο στο Ρέθυμνο καίει ασταμάτητα από το μεσημέρι της Τετάρτης.

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Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε σήμερα σε Red Code συγκεκριμένες περιοχές στην χώρα λόγω του αυξημένου κίνδυνου για φωτιά.

Αναλυτικά σε κόκκινο συναγερμό είναι:

-η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

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-η Περιφέρεια Κρήτης,

-οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

-οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

-οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και

-η ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών αυτών έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και επιχειρησιακού συντονισμού.

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου του υπουργείου:

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών αυξημένου κινδύνου, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν περιστατικά πυρκαγιών.

«Η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα περιορισμού του κινδύνου», σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.