Φωτιές σε Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα: Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού – Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής στις πυρόπληκτες περιοχές

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας αναμένεται να μεταβούν σε Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι φωτιές των τελευταίων ημερών να είναι αποτέλεσμα εμπρησμού.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τη Πρέβεζας όπου την Κυριακή (10.8.2025) ξέσπασαν απανωτές φωτιές σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων, που αντιμετωπίστηκαν γρήγορα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής. Αξίζει να σημειωθεί πως και σήμερα ξέσπασε φωτιά στον Αμμότοπο της Άρτας και σχεδόν ταυτόχρονα φωτιά ξέσπασε στον Γυμνότοπο Πρεβέζης, το διπλανό χωριό.

Οι υπόνοιες των αξιωματικών της Πυροσβεστικής στηρίζονται στο μεγάλο αριθμό έναρξης πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές και σε ώρες που δεν δικαιολογούνται, καθώς πολλές από τις φωτιές ξέσπασαν τα ξημερώματα.

Μόνο από χθες μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.



Με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν μεταβεί στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τα οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.