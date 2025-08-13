Φωτιές στην Ελλάδα: Η Vodafone και η Nova στηρίζουν τους πληγέντες πολίτες

Οι φωτιές στην Δυτική Ελλάδα καίνε με αμείωτη ένταση και έχουν κάψει τα πάντα στο πέρασμά τους και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών Nova και Vodafone διευκολύνουν τους πληγέντες αυτών των περιοχών καλύπτοντας τις ανάγκες των συνδρομητών τους για περισσότερη επικοινωνία.

Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές της σε Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Αχαΐα και η Nova με τη σειρά της τους συνδρομητές των περιοχών Ζακύνθου και της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Αχαΐα, Πρέβεζα).

Η ανακοίνωση της Vodafone

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Vodafone, οι συνδρομητές της, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής καθώς και οι πελάτες σταθερής που ζουν στις περιοχές Κερί, Αγαλάς, Κοιλιωμένος, Άγιος Λέων, Παλιάμπελα, Πογωνιά, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό θα έχουν στη διάθεση τους, από 12 Αυγούστου και για 15 μέρες, έως και 27 Αυγούστου, αυτόματα και δωρεάν:

1500 λεπτά ομιλίας στο κινητό προς εθνικά κινητά και σταθερά

20 GB στο κινητό

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ενεργοποίηση με SMS στο κινητό τους.

Επιπλέον, η Vodafone αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες για φραγή εισερχομένων ή/και εξερχομένων κλήσεων για τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών μέχρι και 27 Αυγούστου 2025.

Η ανακοίνωση της Nova

Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές κινητής Nova σε περιοχές της Ζακύνθου και της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Αχαΐα, Πρέβεζα) παρέχει η Nova, μέλος της United Group, κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η Nova προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές της στις πληγείσες περιοχές, 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και απεριόριστα GB στο κινητό τους.

Η παροχή ισχύει ήδη από 12/8/2025 έως και 26/8/2025 και αφορά σε συνδρομητές κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής, ιδιώτες και επαγγελματίες. Οι συνδρομητές ενημερώνονται με SMS στο κινητό τους για την ενεργοποίηση των παροχών. Επιπλέον, η Nova έχει αναστείλει τις εισπρακτικές ενέργειες φραγής για τις υπηρεσίες Σταθερής & Internet, Κινητής και συνδρομητικής Τηλεόρασης, στις εν λόγω περιοχές.

Ενημερώνει επίσης ότι, από την πρώτη στιγμή, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έθεσε υπό 24ωρη παρακολούθηση τις πληγείσες περιοχές, για άμεση αποκατάσταση τυχόν τεχνικών θεμάτων. Οι τεχνικοί της Nova συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές και την Πολιτική Προστασία επεμβαίνοντας, όπου είναι εφικτό, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι λειτουργίες των δικτύων.