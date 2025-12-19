Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτογραφίες από το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» και την κατασχεμένη κοκαΐνη – Οι σάκοι με τους 4,1 τόνους ναρκωτικών

Η κοκαΐνη και το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» βρίσκονται στην προβλήματα του λιμανιού της Μαρτινίκα
ναρκωτικά
Οι 4,1 τόνοι κοκαΐνης στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες από την κατασχεμένη κοκαΐνη και το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ», με το οποίο προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Η κοκαΐνη και το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» βρίσκονται στην προβλήματα του λιμανιού της Μαρτινίκα, όπου και οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Γαλλία που έχουν την ευθύνη της έρευνας η καταμέτρηση των ναρκωτικών ολοκληρώθηκε.

kokaini ellinas eskobar kokaini ellinas eskobar kokaini ellinas eskobar kokaini ellinas eskobar

Συνολικά εντοπίστηκαν σάκοι, οι οποίοι περιείχαν 4 τόνους και 100 κιλά κοκαΐνης, με την υπόθεση να ξεσκεπάζεται μετά το ρεσάλτο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.

Προφυλακιστέοι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και ακόμη τρια μέλη του κυκλώματος 

Στο μεταξύ προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου τέσσερις άνθρωποι για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης με πλοίο που ήρθε από την Βενεζουέλα, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος.

Ανάμεσα στα άτομα που οδηγούνται στην φυλακή είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο οποίος υποστήριξε ότι το πλοίο που μετέφερε την κοκαΐνη, δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον περασμένο Αύγουστο.

Η μεγάλη υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε στις αρχές της εβδομάδας από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Την περασμένη Κυριακή, συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους 

Πρόκειται για επιχειρηματία με πλοία και ξενοδοχεία, ο οποίος συνελήφθη στην Κατερίνη, ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Θήβα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
138
128
88
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο» λέει τραγουδίστρια που συνεργάστηκε μαζί τους
O δικηγόρος του 22χρονου τονίζει πως «υπάρχει και άλλος μάρτυρας που θα επιβεβαιώσει τη μήνυση. Ο εντολέας μου προσπαθεί να αποδείξει ό,τι έχει ζήσει»
Γιώργος Μαζωνάκης
2,5 χρόνια φυλακή στον καθηγητή με την κβαντική μηχανή από τα Χανιά που έπεισε την οικογένεια του εξαφανισμένου γιατρού ότι μπορεί να βοηθήσει
Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίσθηκε στο δικαστήριο επικαλούμενος ασθένεια, το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό γι' αυτό και δικάστηκε χωρίς να είναι παρόν
γιατρός
Newsit logo
Newsit logo