Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τον πρώτο εμπρησμό του 32χρονου που επιτέθηκε στις ανήλικες στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος είχε μπει στη χώρα μας από την Κω στις 12 Μαΐου του 2024, κατέθεσε αίτηση ασύλου καθώς ήταν πρόσφυγες πολέμου και αφού την ελαβε έφτασε στην Αθήνα , όπου δεν ειχε μόνιμη κατοικία και ο ίδιος δήλωνε άστεγος
Ο 32χρονος Παλαιστίνιος με συριακή υπηκοότητα που συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ
Ο 32χρονος Παλαιστίνιος με συριακή υπηκοότητα που συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Με αυτές τις φωτογραφίες που αποκαλύπτει το newsit.gr, οι αστυνομικοί της ασφάλειας έψαχναν για τρεις μήνες στο κέντρο της Αθήνας τον 32χρονο Παλαιστίνιο εμπρηστή του Υμηττού, ο οποίος συνελήφθη για τις τρεις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω.

Πρόκειται για δύο φωτογραφικά καρέ που κατάφεραν να «βγάλουν» τα εγκληματολογικά εργαστήρια από βίντεο που υπήρχε σε σημείο του Βύρωνα λίγο πριν τον Υμηττό. Ήταν Ιούνιος όταν ο Παλαιστίνιος εμπρηστής προσπαθησε να βάλει τρεις φωτιές στο βουνό του Υμηττού.

Αν και για τρεις μήνες τον αναζητούσαν στο κέντρο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν  τον 32χρονο Παλαιστίνη.

Ο 32χρονος Παλαιστίνιος
Ο 32χρονος που συνελήφθη για τις τρεις επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μπήκε από την Κω, πήρε άσυλο

Οπως προέκυψε ο 32χρονος είχε μπει στη χώρα μας από την Κω στις 12 Μαΐου του 2024, κατέθεσε αίτηση ασύλου καθώς ήταν πρόσφυγες πολέμου και αφού την ελαβε έφτασε στην Αθήνα , όπου δεν ειχε μόνιμη κατοικία και ο ίδιος δήλωνε άστεγος.

Στις 11 Μαΐου του 2025 πριν δηλαδή μερικούς μήνες ο παλαιστίνιος συνεπλάκη στην οδό Αγίου Μελετίου με έναν ομοεθνή του και τον μαχαίρωσε στο χέρι. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στα δικαστήρια όπου αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να δίνει κάθε πρώτη του μήνα το παρών στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα.

Λίγους μήνες αργότερα στις 7 Σεπτεμβρίου λίγα λεπτά μετα τις επτά το απόγευμα ανέβηκε στον Βύρωνα πλησίασε του δάσος από τη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα και έβαλε φωτιά.

Μια κάμερα κατάφερε να τον εγκλωβίσει και οι πυροσβέστες της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού κατάφεραν να κλέψουν την εικόνα του και την εδωσαν στους αστυνομικούς  προκειμένου να τον εντοπίσουν και να τον συλλαβουν.

Τελικά, οκτώ μέρες αργότερα συνελήφθη εκ νέου καθώς πραγματοποίησε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο ανήλικα κορίτσια και μία γυναίκα στην περιοχή του Αιγάλεω.

Ελλάδα
