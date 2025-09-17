Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τον πρώτο εμπρησμό του 32χρονου που επιτέθηκε στις ανήλικες στο Αιγάλεω

Με αυτές τις φωτογραφίες που αποκαλύπτει το newsit.gr, οι αστυνομικοί της ασφάλειας έψαχναν για τρεις μήνες στο κέντρο της Αθήνας τον 32χρονο Παλαιστίνιο εμπρηστή του Υμηττού, ο οποίος συνελήφθη για τις τρεις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω.

Πρόκειται για δύο φωτογραφικά καρέ που κατάφεραν να «βγάλουν» τα εγκληματολογικά εργαστήρια από βίντεο που υπήρχε σε σημείο του Βύρωνα λίγο πριν τον Υμηττό. Ήταν Ιούνιος όταν ο Παλαιστίνιος εμπρηστής προσπαθησε να βάλει τρεις φωτιές στο βουνό του Υμηττού.

Αν και για τρεις μήνες τον αναζητούσαν στο κέντρο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον 32χρονο Παλαιστίνη.

Μπήκε από την Κω, πήρε άσυλο

Οπως προέκυψε ο 32χρονος είχε μπει στη χώρα μας από την Κω στις 12 Μαΐου του 2024, κατέθεσε αίτηση ασύλου καθώς ήταν πρόσφυγες πολέμου και αφού την ελαβε έφτασε στην Αθήνα , όπου δεν ειχε μόνιμη κατοικία και ο ίδιος δήλωνε άστεγος.

Στις 11 Μαΐου του 2025 πριν δηλαδή μερικούς μήνες ο παλαιστίνιος συνεπλάκη στην οδό Αγίου Μελετίου με έναν ομοεθνή του και τον μαχαίρωσε στο χέρι. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στα δικαστήρια όπου αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να δίνει κάθε πρώτη του μήνα το παρών στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα.

Λίγους μήνες αργότερα στις 7 Σεπτεμβρίου λίγα λεπτά μετα τις επτά το απόγευμα ανέβηκε στον Βύρωνα πλησίασε του δάσος από τη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα και έβαλε φωτιά.

Μια κάμερα κατάφερε να τον εγκλωβίσει και οι πυροσβέστες της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού κατάφεραν να κλέψουν την εικόνα του και την εδωσαν στους αστυνομικούς προκειμένου να τον εντοπίσουν και να τον συλλαβουν.

Τελικά, οκτώ μέρες αργότερα συνελήφθη εκ νέου καθώς πραγματοποίησε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο ανήλικα κορίτσια και μία γυναίκα στην περιοχή του Αιγάλεω.