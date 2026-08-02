Τραγωδία στην φωτιά στην Ψάθα: Οι πρώτες εικόνες μετά τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων – Το σημείο της συντριβής

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο όπου συνετρίβη το ένα από τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα είναι συγκλονιστικές. Τα συντρίμμια είναι διασκορπισμένα σε μεγάλη έκταση, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης που σημειώθηκε την ώρα που τα δύο εναέρια μέσα επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς.

Τα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν το μέγεθος της τραγωδίας στην κατάσβεση της φωτιάς στην Ψάθα, ενώ σε άλλο βίντεο καταγράφεται η δραματική στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στον αέρα.

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Οι σκηνές είναι δραματικές, καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε το πιο τραγικό αποτέλεσμα με τον θάνατο των δύο χειριστών του ενός ελικοπτέρου, με έναν Έλληνα συντονιστή και τον χειριστή του, από τη Ρουμανία.

Το σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και συμμετείχαν στις προσπάθειες περιορισμού της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ ακόμη δύο εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

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Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα. Οι χειριστές ήταν ρουμανικής καταγωγής, ενώ οι συντονιστές ήταν Έλληνες. Τα εναέρια μέσα ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα και το καθένα είχε πλήρωμα δύο ατόμων.

Αμέσως μετά το δυστύχημα σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μία κινητή μονάδα, προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες της σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.