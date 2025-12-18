Φρεγάτα «Κίμων»: Δείτε ζωντανά την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην Belh@rra στα ναυπηγεία του Λοριάν

Το ταξίδι της από τα ναυπηγεία του Λοριάν προς την Ελλάδα ξεκινά η πρώτη φρεγάτα Belh@rra με την ονομασία «Κίμων».

Σε μια ιστορική ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό, η πρώτη φρεγάτα Belh@rra, ο Κίμων περνά επίσημα από το στάδιο του «προγράμματος» στο στάδιο της «Μονάδας του Στόλου», με την ονοματοδοσία και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν.

Η φρεγάτα «Κίμων» / Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

«Αποδίδουμε τιμή σε όσους εργάστηκαν και αλλά μεγάλη τιμή στην Ελλάδα που αποφάσισε να αποκτήσει ένα πλοίο γαλλικής τεχνογνωσίας», είπε η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, στο Νίκο Δένδια, σε δηλώσεις που έκαναν στους δημοσιογράφους μπροστά από την υπερσύγχρονη φρεγάτα υπό καταρρακτώδη βροχή.

Το πλήρωμα της φρεγάτας «Κίμων» / Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Η παράδοση της φρεγάτας “Κίμων” είναι τρανή απόδειξη για την στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας που φέρνει και την υπογραφή μου, ενώ θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Πρόκειται για μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή, που συμβολίζει την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επί της βάσης της Ατζέντας 2030».

Αντιναύαρχος Κατάρας: «Να πλεύσετε μεθ’ ορμή ακαθέκτου»

Αφού ολοκληρώθηκε ο αγιασμός και ο χαιρετισμός του CEO της Naval Group, τον λόγο πήρε ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, τόνισε ότι «το Πολεμικό Ναυτικό προσβλέπει στη επισφράγιση του προγράμματος ναυπήγησης των φρεγατών FDI που αποτελεί επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας και στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας που βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό».

Ακόμα, ο Α/ΓΕΝ δήλωσε ότι αποδίδουμε στην φρεγάτα το όνομα «Κίμων» λόγω του ιστορικού Αθηναίου ηγέτη που διαμόρφωσε τη ναυτική ισχύ ως μέσο αποτροπής και στρατηγικής επιρροής, τιμώντας έτσι μια κληρονομιά ανδρείας που έχει καθορίσει την ελληνική ναυτοσύνη εδώ και χιλιετίες.

Στο τέλος, ο επικεφαλής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απευθύνθηκε στο πλήρωμα της φρεγάτας λέγοντας πως: «Σας προτρέπω να ξεκινήσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή – κάνοντας αναφορά στην ιστορική φράση του Ναυάρχου Κουντουριώτη – με αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα και πλέον σας περιμένουμε στην πατρίδα ενωμένοι και περήφανοι».

Η στιγμή που ο Νίκος Δένδιας υπογράφει την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στο Πολεμικό Ναυτικό / Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

Στην δική του τοποθέτηση, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να αποτρέπει, να προστατεύει και να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο, που προτάσσει το δίκαιο έναντι τις ισχύος.

Στη συνέχεια, ο υποναύαρχος επί τιμή Πάνος Λασκαρίδης ως ανάδοχος της νέας φρεγάτας προχώρησε στο γνωστό έθιμο για την επίσημη ονοματοδοσία του πολεμικού πλοίου.

Έπειτα, υψώθηκε η ελληνική σημαία στο πολεμικό πλοίο με την ταυτόχρονη επιβίβαση του πληρώματος.

Η στρατηγική σημασίας προμήθεια των Belh@rra

Για το Πολεμικό Ναυτικό είναι η αρχή μιας νέας γενιάς κύριων μονάδων επιφανείας – αλλά και η κορύφωση ενός χρονικού που ξεκινά από τις επιχειρησιακές ανάγκες, περνά από πολιτικές αποφάσεις, διακρατικές συμφωνίες, σκληρές διαπραγματεύσεις, ναυπηγικά ορόσημα και καταλήγει σε μια τελετή που συνοψίζει χρόνια σχεδιασμού.

Και κάπου εδώ έρχεται και το δεύτερο μήνυμα. Oι φρεγάτες FDI δεν είναι πλέον «τρεις και βλέπουμε». Οι υπογραφές για τον «Θεμιστοκλή» έχουν πλέον «πέσει», μαζί με επέκταση πρόσθετων δυνατοτήτων για το σύνολο του στόλου των ελληνικών FDI και με στόχο αυξημένη ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Παρόντες στην ειδική τελετή είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» είναι η συμβολική διαδικασία για την είσοδο των φρεγατών FDI στο Πολεμικό Ναυτικό. Από εδώ και πέρα ξεκινά το πραγματικό δύσκολο κομμάτι, που είναι η επιχειρησιακή ενσωμάτωση.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Ολοκλήρωση δοκιμών και παραλαβών με βάση τις απαιτήσεις του ΠΝ.

Φόρτωση/ενσωμάτωση οπλικών συστημάτων και πιστοποιήσεις.

Εκπαίδευση πληρώματος και τακτική ένταξη σε σχηματισμούς, σενάρια και ασκήσεις.

Διαλειτουργικότητα: Να «μιλάει» το πλοίο με αεροσκάφη, ελικόπτερα, άλλες μονάδες, συστήματα ξηράς – όχι ως «μονάδα», αλλά ως μέρος δικτύου.

Αυτός είναι ο λόγος που η παραλαβή μιας σύγχρονης φρεγάτας δεν τελειώνει την ημέρα της τελετής. Εκείνη την ημέρα ξεκινά η μετάβαση από την παράδοση στην ικανότητα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, για να συζητήσουν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.