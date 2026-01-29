Φρεγάτα «Κίμων»: Πάνω στην πρώτη ελληνική Belharra η συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα ΥΠΑΜ – Δείτε εικόνες από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Ο «Κίμων», η πρώτη υπερσύγχρονη ψηφιακή φρεγάτα «Belharra» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, δεσπόζει επιβλητικά στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου πραγματοποιήσει η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρίν, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την ενίσχυση της στρατηγικής συυνεργασίας Αθήνας – Παρισιού, με έμφαση στην άμυνα και στην ασφάλεια.

Το OnAlert.gr βρίσκεται στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας και σας παρουσιάζει τις πρώτες εικόνες με την φρεγάτα «Κίμων» να κλέβει τις εντυπώσεις και να πρωταγωνιστεί ως σύμβολο όχι μόνο της ελληνικής ναυτικής ισχύος αλλά και των αμυντικών δεσμών Ελλάδας και Γαλλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στα θέματα της συνάντησης περιλαμβάνονται η ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία με έμφαση στην καινοτομία, τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, με έμφαση στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Όπως αναφέραμε πρόσφατα στο OnAlert.gr για την επικείμενη συνάντηση του Νίκου Δένδια με την Γαλλίδα ομόλογό του, η Αθήνα και το Παρίσι ήδη έχουν διαμορφώσει μια σχέση που παράγει μετρήσιμο επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Η παράδοση της πρώτης FDI HN, της φρεγάτας «Κίμων», η ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό και η σταδιακή είσοδος στην υπηρεσία των επόμενων τριών πλοίων, εντάσσονται σε έναν σχεδιασμό που στοχεύει στη διαρκή αναβάθμιση της αποτροπής στη θάλασσα.

Ταυτόχρονα, στον αέρα, η Πολεμική Αεροπορία έχει παραλάβει τα 24 Rafale, ενώ η ελληνογαλλική ατζέντα δεν περιορίζεται στις πλατφόρμες. Περιλαμβάνει διαλειτουργικότητα, περισσότερες κοινές ασκήσεις, ανάπτυξη κοινών διαδικασιών και βιομηχανικό αποτύπωμα, με ανοιχτά κεφάλαια που αγγίζουν από το μέλλον του υποβρύχιου στόλου έως την πιθανότητα κατασκευής επιπλέον φρεγατών σε ελληνικά ναυπηγεία.

Το στοιχείο που δίνει ιδιαίτερο βάρος στη νέα συμφωνία είναι το διεθνές περιβάλλον. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια συζητείται πλέον με νέους όρους, καθώς ενισχύεται η αίσθηση ότι η Ευρώπη οφείλει να αυξήσει τις δικές της δυνατότητες και να θωρακίσει την άμυνα και την αποτρεπτική της αξιοπιστία, ανεξάρτητα από διακυμάνσεις στη διατλαντική σχέση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα επιδιώκει να εδραιώσει στρατηγικούς δεσμούς με εταίρους που διαθέτουν ισχύ, παρουσία και βούληση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κώστας Σαρικάς / onalert.gr