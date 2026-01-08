Συμβαίνει τώρα:
Φρίκη στη Μεσαρά Ηρακλείου: Σύλληψη γονιών μετά από καταγγελίες για βιασμούς παιδιών – Η κόρη ισχυρίζεται ότι έμεινε έγκυος

Σε βάρος του πατέρα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατ’ εξακολούθηση βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλές
Την απολύτη φρίκη βιώσαν δύο από τα πέντε παιδιά μιας οικογένειας στην περιοχή της Μεσαράς Ηρακλείου με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις

Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε ένα ανδρόγυνο από χωριό της Μεσαράς ύστερα από ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες που αφορούν ενδοοικογενειακή βία και τον βιασμό δύο εκ των πέντε παιδιών της οικογένειας.

Σε βάρος του πατέρα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατ’ εξακολούθηση βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλές. Παράλληλα, η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακές απειλές και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Η υπόθεση διερευνάται με αυξημένη προσοχή από το αρμόδιο τμήμα της Ασφάλειας Ηρακλείου, δεδομένης της βαρύτητας των καταγγελιών και της ευάλωτης κατάστασης των φερόμενων θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την καταγγελία φέρεται να υπέβαλε γιος της οικογένειας, ο οποίος διαμένει στο Λασίθι. Τα καταγγελλόμενα περιστατικά αφορούν την 22χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει νοητική υστέρηση, καθώς και τη 15χρονη ανήλικη αδελφή της. Ανάμεσα στα όσα εξετάζονται περιλαμβάνεται και ισχυρισμός ότι η 22χρονη έμεινε έγκυος έπειτα από βιασμό και ότι το βρέφος που γεννήθηκε δόθηκε για υιοθεσία σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας.

Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες. Ο πατέρας δηλώνει πρόθυμος να υποβληθεί σε έλεγχο DNA, ενώ από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι οι καταγγελίες της ανήλικης σχετίζονται με ενδοοικογενειακές διαφωνίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια, και ειδικότερα η 22χρονη, βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό υπό την παρακολούθηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του αρμόδιου Δήμου.

Τα δύο κορίτσια με εισαγγελική παραγγελία παρελήφθησαν από τον μεγαλύτερης ηλικίας αδελφό τους, που διαμένει σε περιοχή του Λασιθίου, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γονείς αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

