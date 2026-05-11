Χανταϊός: Η πρώτη εικόνα του 70χρονου από το κρουαζιερόπλοιο Hondius τη στιγμή της μεταφοράς του στο «Αττικόν»

Το newsit.gr σας παρουσιάζει αποκλειστικά την πρώτη εικόνα του 70χρονου Έλληνα ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στην χώρα μας με όλα τα μέτρα ασφαλείας καθώς επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού και πλέον βρίσκεται στο νοσοκομείο Αττικόν.

Η εικόνα που βλέπετε είναι από την στιγμή της μεταφοράς του εντός του νοσοκομείου Αττικόν και ο τραυματιοφορέας που τον μεταφέρει φοράει την ειδική στολή που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και όπως και στον κορονοϊό καθώς και ο Χανταϊός είναι μεταδιδόμενο νόσημα. Το newsit.gr σεβόμενο απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα του 70χρονου έχει καλύψει το πρόσωπό του.

Όπως βλέπετε επίσης και το αμαξίδιο με το οποίο μεταφέρεται ο 70χρονος άνδρας είναι καλυμμένο με ειδικό κάλυμμα μιας χρήσης.

Ο 70χρονος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού έφτασε στην Ελλάδα με ειδική πτήση τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/05/26) και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου έχει τεθεί προληπτικά σε καραντίνα.

Ο άνδρας παρακολουθείται από τους γιατρούς και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ακολουθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Λίγο νωρίτερα εκδόθηκε και ιατρικό ανακοινωθέν το οποίο αναφέρει ότι έως τώρα είναι συμπτωματικός.

Όλο το ιατρικό ανακοινωθέν

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».