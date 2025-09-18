Ελλάδα

Φθιώτιδα: Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στη σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά στο ρεύμα προς την Αθήνα
Τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Λαμίας-Αθήνας
Τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Λαμίας-Αθήνας (Πηγή Φωτό: TVSTAR)

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, με έναν νεκρό και δύο τραυματίες, σημειώθηκε απόψε (18/09/2025) στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, στο 220ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση από Λαμία προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με προπορευόμενη νταλίκα και μετά την σύγκρουση εξετράπη της πορείας του

Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον οδηγό του Ι.Χ., που ανασύρθηκε νεκρός από άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Στο ίδιο όχημα επέβαιναν και δύο γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά στο ρεύμα προς την Αθήνα.

