Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φθιώτιδα: «Βουτιά» σε γκρεμό έκανε αυτοκίνητο με τρεις ανθρώπους – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή τους

Από το παρμπρίζ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οι πυροσβέστες τους δύο τραυματίες
Τροχαίο στη Φθιώτιδα
ΦΩΤΟ LamiaReport

Το τροχαίο έγινε το πρωί του Σαββάτου (16/8/25) στην επαρχιακή οδό Λογγιτσίου – Στυλίδας, στη Φθιώτιδα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 75χρονος.

Μέσα στο αυτοκίνητο εκτός από τον οδηγό, βρίσκονταν η 70χρονη αδερφή του αλλά και η 45χρονη κόρη του. Όταν έγινε το τροχαίο, το αυτοκίνητο πέφτοντας στον γκρεμό, σταμάτησε στην πυκνή βλάστηση που υπάρχει σε αυτή την περιοχή της Φθιώτιδας, σε βάθος περίπου 10 μέτρων. 

Η αδερφή του οδηγού κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο ενώ οι άλλοι δύο, πατέρας και κόρη χρειάστηκαν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. 

lamia

Τρεις πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Στυλίδας με επικεφαλής τον Διοικητή του Π.Κ. Στυλίδας Υποπυραγό Βαλεντίνο Στεφανή κατάφεραν με τη χρήση διασωστικής σειράς να απεγκλωβίσουν τους δύο ανθρώπους και να τους ανεβάσουν στο δρόμο όπως και την αδερφή του οδηγού που βγήκε μεν, αλλά δε μπορούσε να φτάσει στο δρόμο από αυτό το βάθος.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά το ΑΤ Στυλίδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo