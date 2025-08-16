Φθιώτιδα: «Βουτιά» σε γκρεμό έκανε αυτοκίνητο με τρεις ανθρώπους – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή τους

Το τροχαίο έγινε το πρωί του Σαββάτου (16/8/25) στην επαρχιακή οδό Λογγιτσίου – Στυλίδας, στη Φθιώτιδα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 75χρονος.

Μέσα στο αυτοκίνητο εκτός από τον οδηγό, βρίσκονταν η 70χρονη αδερφή του αλλά και η 45χρονη κόρη του. Όταν έγινε το τροχαίο, το αυτοκίνητο πέφτοντας στον γκρεμό, σταμάτησε στην πυκνή βλάστηση που υπάρχει σε αυτή την περιοχή της Φθιώτιδας, σε βάθος περίπου 10 μέτρων.

Η αδερφή του οδηγού κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο ενώ οι άλλοι δύο, πατέρας και κόρη χρειάστηκαν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Τρεις πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Στυλίδας με επικεφαλής τον Διοικητή του Π.Κ. Στυλίδας Υποπυραγό Βαλεντίνο Στεφανή κατάφεραν με τη χρήση διασωστικής σειράς να απεγκλωβίσουν τους δύο ανθρώπους και να τους ανεβάσουν στο δρόμο όπως και την αδερφή του οδηγού που βγήκε μεν, αλλά δε μπορούσε να φτάσει στο δρόμο από αυτό το βάθος.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά το ΑΤ Στυλίδας.