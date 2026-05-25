Ηράκλειο: Νέα δεδομένα στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Εξετάσεις DNA και εντάλματα σύλληψης, στα δικαστήρια οι γονείς της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την υπόθεση του κακοποιημένου 3χρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο το οποίο νοσηλεύεται ακόμα στο ΠΑΓΝΗ σε σταθερή αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Τα παραπλανητικά ψέματα της μητέρας στους αστυνομικούς σχετικά με την ύπαρξη κι άλλων παιδιών και τα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο τον οποίο χτύπησε το μικρό κορίτσι οδήγησε την αστυνομία σε σε περαιτέρω έρευνες.

Στο επίκεντρο της έρευνας πλέον βρίσκεται η λήψη δειγμάτων DNA από τα παιδιά και τους δύο φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά είναι βιολογικά τους παιδιά. Τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και οι δύο γονείς έχουν συλληφθεί και οδηγήθηκαν σήμερα (25/5/2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Σύμφωνα με το creta24.gr, η μητέρα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί για τις πλημμεληματικές κατηγορίες που την βαραίνουν, ενώ ο πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, οι αρχές προχωρούν στην διαδικασία για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Σε βάρος της μητέρας εξετάζεται επιπλέον η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία στην αστυνομία όταν έφτασε στο νοσοκομείο με το παιδί προσπαθώντας να κρύψει την αληθινή της ταυτότητα. Αυτή φαίνεται να προσπάθησε αργότερα να το σκάσει από το νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και κατάφεραν να την κρατήσουν στον χώρο μέχρι να έρθει η αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, παραμένει το μυστήριο σχετικά με τα τρία παιδιά που βρέθηκαν σε θερμοκήπιο, καθώς η νεαρή μητέρα Ρομά αρνήθηκε την ύπαρξή τους. Όταν ερωτήθηκε μάλιστα αν έχει άλλα παιδιά, τους είπε ότι είχε γεννήσει δύο παιδιά, τα οποία όμως πέθαναν κατά τον θηλασμό. Όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων πήγαν στο σπίτι της οικογένειας, βρήκαν και τα άλλα τρία παιδάκια. Αυτά φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Χανίων.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας της 3χρονης προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει τις αρχές, αναφέροντας ότι βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, μετά από έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε τελικά στα Χανιά, όπου και συνελήφθη.

Στον «αέρα» το σενάριο πως το παιδί τραυματίστηκε σε παιδική χαρά

Το αρχικό σενάριο που έδειχνε ότι το 3χρονο κοριτσάκι είχε τραυματιστεί σε παιδική χαρά αρχίζει σιγά σιγά να καταρρίπτεται αφού από την πρώτη στιγμή φαινόταν ιδιαίτερα κακοποιημένο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, όχι μόνο δεν προκύπτει σχετικό περιστατικό, αλλά στην περιοχή όπου φέρεται να συνέβη το «ατύχημα» δεν υπάρχει καν παιδική χαρά. Επιπλέον, τα τραύματα του παιδιού παραπέμπουν σε βαριά κακοποίηση και όχι σε ατύχημα.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν καταθέσεις και νέα στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους ισχυρισμούς της γυναίκας σχετικά με την ύπαρξη και άλλων παιδιών, καθώς αρκετά από όσα ανέφερε μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται από την έρευνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συγκλονισμό στην Κρήτη, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε και τραυματίστηκε το 3χρονο κορίτσι.